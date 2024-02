Duplice omicidio in Sicilia, assume 2 badanti e li uccide: ergastolo

È definitiva la condanna all'ergastolo per Giampiero Riccioli, l'uomo che aveva assunto 2 badanti per il padre e che poi li avrebbe uccisi.

È stata confermata la condanna all’ergastolo nei confronti di Giampiero Riccioli, ristoratore siracusano sul quale pende l’accusa di duplice omicidio e soppressione dei cadaveri. I fatti risalgono al maggio del 2014, e le vittime furono due badanti, Alessandro Sabatino, 40 anni, e Luigi Cerreto, 23 anni.

Nonostante il ricorso presentato dai difensori di Riccioli, la Cassazione ha rigettato la richiesta e accettato la sentenza della Corte di Assise di Appello di Catania del 12 luglio 2023. Infatti, quest’ultima aveva già ribadito la sentenza di primo grado del carcere a vita.

Il caso scoppiò nel maggio del 2014, quando si persero le tracce dei due badanti. Sabatino e Cerreto si trovavano a Siracusa in quanto assunti dal presunto omicida come badanti del padre. Infatti, avevano risposto ad un annuncio di lavoro pubblicato da Riccioli per fornire assistenza all’anziano nella sua villa. Tuttavia, quando i badanti sparirono nel nulla e iniziarono le ricerche, i loro corpi vennero trovati nel febbraio 2022 sotterrati nella villa del presunto omicida.

Secondo quanto riportato dalla Procura, i due badanti furono uccisi con un colpo di pistola alla testa. Inoltre, prima erano stati legati con delle fascette e fatti inginocchiare. Sopra la sepoltura degli uomini nella villa, fu poi realizzato un barbecue in muratura.

L’arresto di Riccioli arrivò dopo l’autopsia sui corpi dei due badanti, nonostante l’imputato avesse tentato di far perdere le sue tracce una volta saputo del ritrovamento dei resti nella sua villa. Secondo l’accusa, il movente del duplice omicidio nascerebbe da dissapori tra Riccioli e i due badanti, sorti dopo la loro denuncia di maltrattamenti del figlio sull’anziano padre.