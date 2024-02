Sicilia, neonata morta in culla: genitori indagati per omicidio colposo

Sicilia, neonata morta per un'indigestione da latte: indagati i genitori per omicidio colposo, la posizione nella culla è stata fatale.

Si è concluso l’incidente probatorio, promosso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ragusa, con il deposito della relazione della dottoressa Maria Francesca Berlich.

L’obiettivo dell’indagine era accertare le cause, l’orario della morte e la posizione assunta da una bimba di 6 mesi prima del suo decesso avvenuto il 20 ottobre 2023 presso l’ospedale di Vittoria. Secondo il perito, la morte non sarebbe stata improvvisa o causata dalla sindrome della morte in culla. Infatti, il perito ha definito la causa della morte “arresto cardiocircolatorio consecutivo a grave insufficienza cardio-respiratoria da broncopolmonite da aspirazione (ab ingestis) di latte”. Potrebbe essere una possibile patologia legata alla difficoltà di corretta deglutizione.

I genitori della bimba sono indagati per omicidio colposo. L’accusa è quella di aver messo a dormire la bambina in culla in posizione prona e con il ciuccio, senza attendere che digerisse dopo l’alimentazione. La bimba era stata precedentemente ricoverata per un problema simile quando aveva poche settimane di vita nel maggio 2023. In quel caso aveva trascorso quasi un mese in terapia intensiva neonatale al Giovanni Paolo II di Ragusa.