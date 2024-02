Catania, chiesto l’incidente probatorio per lo stupro a Villa Bellini

Catania, nuova richiesta dal giudice e dalla procura distrettuale per avere un'audizione protetta: chiesto l'incidente probatorio.

La Procura Distrettuale e quella per i Minorenni di Catania hanno formalmente richiesto al giudice preposto alle indagini preliminari l‘audizione protetta, trattandola come un incidente probatorio, per la giovane di 13 anni che è stata vittima di un grave episodio di violenza sessuale di gruppo il 30 gennaio scorso nei giardini comunali della Villa Bellini, coinvolgendo anche il suo compagno di 17 anni.

La richiesta riguarda sette indagati, tutti di nazionalità egiziana, di cui cinque maggiorenni e due minorenni. La richiesta è stata avanzata da Sebastiano Ardita, procuratore aggiunto distrettuale, Anna Trinchillo, sostituto procuratore distrettuale, e Carla Santocono, procuratore per i minorenni. La decisione finale spetta al giudice per i minorenni.