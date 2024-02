Catania, via libera ai solarium comunali: dove saranno installati

Il Comune di Catania ha dato il via libera per l'installazione dei solarium in città: ecco quali saranno e dove verranno posizionati.

Dal Comune di Catania arriva l’ok per l’installazione dei solarium cittadini prevista per quest’estate. In totale i solarium nel Lungomare saranno tre: a stabilirlo la giunta comunale e il sindaco Trantino, anticipando i tempi della programmazione per la stagione balneare catanese. In particolare, sarà installato quello di Ognina, uno in piazza Sciascia e uno a San Giovanni Li Cuti.

Il grande ritorno sarà dunque quello del solarium di Ognina, dopo alcuni anni di stop. Quest’ultimo sarà installato di fronte al Nautico e avrà un’estensione di circa 2200 mq. Sarà invece allargato quello di fronte piazza Europa, mentre si manterrà la passerella per i disabili con discesa a mare per quello di Li Cuti.

Per l’apertura dei solarium, l’intenzione dell’Amministrazione è quella di permettere l’accesso alle piattaforme già dall’inizio del mese di giugno. I solarium saranno attrezzati di bar, docce, servizi igienici e salvataggio, oltre che per l’accesso libero e sicuro al mare della scogliera. A tal proposito, i funzionari dell’assessorato al mare provvederanno a esperire le procedure di gara sul mercato elettronico nei prossimi giorni.

“Abbiamo promosso nuovi investimenti e l’aumento dell’offerta di spazi attrezzati per il mare a favore di cittadini e turisti per la stagione estiva – ha dichiarato il sindaco Enrico Trantino sulla vicenda –. Riteniamo infatti che una città di mare come è Catania debba avere quanti più spazi attrezzati per godere del mare. Grazie all’impiego dei proventi della tassa di soggiorno l’intervento di 450 mila euro non graverà il bilancio comunale. Mi sento di ringraziare il capo di gabinetto Giuseppe Ferraro per la cura che mette nell’utilizzo dei fondi del turismo per finalità utili a promuovere lo sviluppo a valorizzare gli aspetti ambientali e storico monumentali, secondo gli indirizzi dell’Amministrazione Comunale e quanti collaboreranno, con gli indirizzi dell’assessore Guzzardi, affinché vi sia una stagione balneare quanto più aperta e inclusiva”.

Advertisements Sfrutta i vantaggi di Amazon Prime destinati agli studenti e ottieni uno sconto sull'abbonamento tramite LiveUniversity. Iscriviti ora e ottieni tre mesi gratis!

Alla riunione della giunta municipale erano presenti anche i ragazzi della consulta provinciale studentesca, i quali hanno potuto verificare personalmente i processi decisionali dell’esecutivo comunale. Lo stesso è successo nei giorni precedenti con alunni di diversi istituti scolastici delle scuole di Catania ospiti nelle precedenti sedute, secondo l’impostazione del sindaco Trantino di avvicinare i più giovani all’attività istituzionale.