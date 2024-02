Catania finalista al premio “Città dei Giovani” con il progetto Nict Nact

Il comune di Catania, durante l'expo della pubblicità, presenterà i risultati del progetto di politiche giovanili Nict Nact.

Dal 23 al 25 febbraio, si terrà a Misterbianco presso Sicilia Fiere, la nuova edizione di Expo della Pubblicità, una fiera dedicata agli operatori del settore pubblicitario. Le tematiche trattate spaziano dall’intelligenza artificiale alla robotica, dall’artigianato digitale all’arte degli NFT, dalle strategie digitali alle tecniche audiovisive.

Anche il Comune di Catania sarà presente, partecipando con il progetto delle politiche giovanili “Nict Nact”. Infatti, anche grazie al progetto la città di Catania è tra le 5 finaliste per il premio Città dei Giovani 2024.

È stata registrata una crescita nello spazio laboratoriale dedicato ai giovani in Piazza Matteotti, animato da numerose iniziative, inclusi incontri con imprenditori e workshop sullo sviluppo delle competenze e delle tecnologie digitali. Inoltre, il progetto comprende uno spazio virtuale con un social network dedicato e un living lab dotato di una sala posa per creare contenuti multimediali, sistemi prototipazione, robot e attrezzature digitali. In questi mesi, Nict Nact ha offerto ai giovani la possibilità di partecipare a un’innovazione aperta, per far crescere e sviluppare le competenze in sinergia con il territorio e promuove la partecipazione civile attiva.

Durante l’Expo della Pubblicità, alcuni dei partner del living lab, tra cui l’Accademia Abadir e la Nautilus Academy, avranno l’opportunità di presentare le attività svolte con successo nei laboratori di Nict Nact, come la realizzazione di modellini 3D di arredo urbano tramite taglio laser e la creazione di effetti speciali con motion graphic, intelligenza artificiale e green screen.

La fiera consentirà al Living Lab Nict Nact di presentare le iniziative e collaborazioni con le start-up ritenute promettenti. “Siamo entusiasti di partecipare a questa fiera con rappresentanti giovanili – ha dichiarato l’assessore Viviana Lombardo –. Lo spazio di Nict Nact funge da incubatore per le idee dei giovani e a creare connessioni significative per lo sviluppo delle politiche giovanili della città, come già accade nei locali comunali di piazza Matteotti”.

“L’obiettivo – ha spiegato Salvo Giannitto, uno dei coordinatori del living lab – è promuovere l’innovazione digitale e l’ecosistema delle start-up nel settore della promozione digitale, per questo il nostro living lab è dotato di attrezzature audiovisive che consentono la realizzazione di piccole produzioni audiovisive”.