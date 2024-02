Incidente a San Gregorio, auto contro un muro: 4 feriti

Un incidente stradale si è verificato nel territorio di San Gregorio: una Fiat Punto si è schiantata contro un muro.

Un importante incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di ieri, 14 febbraio 2024 a San Gregorio (CT). Come segnalato dalla testata 95047.it, il sinistro ha coinvolto una Fiat Punto e si è verificato un via Carrubbazza.

Secondo quanto ricostruito, per motivi ancora da comprendere, l’autista della Punto ha perso il controllo dell’auto ed è finito contro un muro. L’auto ha riporto importanti danni alla parte anteriore, ma non sono rimasti coinvolti altri mezzi nello scontro.

A bordo della Punto si trovavano quattro persone, tra le quali due minorenni. Gli occupanti dell’auto sono stati subito soccorsi e condotti in ospedale per accertare le loro condizioni fisiche. Al momento non si hanno notizie sulla gravità delle ferite riportate.

Oltre ai soccorsi del 118, anche la Polizia Municipale si è recata sul luogo del sinistro per i rilievi del caso e per comprender la dinamica dell’incidente. Nel frattempo, il tratto stradale dov’è avvenuto il sinistro ha fatto registrare rallentamenti al traffico nel corso della giornata.