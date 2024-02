Assalto con ruspa a distributore nel Catanese: caccia ai rapinatori

Attualmente, sono in corso approfondite indagini per analizzare l’evento nei dettagli e identificare i responsabili di questo tentato furto. Le autorità stanno esaminando le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza e cercando eventuali testimoni. Il distributore Lukoil ha subito notevoli danni, con entrambe le saracinesche parzialmente abbattute a causa dell’uso della ruspa da parte dei malviventi. Al mattino, il veicolo impiegato nel tentativo di rapina è stato trovato ancora in moto nei pressi della stazione di servizio.