Catania, previste chiusure e lavori in tangenziale ovest: quando

Previsti lavori sulla tangenziale etnea: gli interventi saranno concentrati su due rampe dello svincolo di Misterbianco.

Da domani, giovedì 15 febbraio, a martedì 21 Febbraio 2024, al via agli interventi di pavimentazione su due rampe dello svincolo di Misterbianco, sulla tangenziale ovest di Catania.

Le rampe, durante le lavorazioni, saranno chiuse al traffico. In particolare, giovedì 15 e venerdì 16 febbraio sarà interessata la rampa normalmente utilizzata dai veicoli provenienti da Messina e diretti a Misterbianco, mentre lunedì 19 e martedì 20 sarà interessata la rampa normalmente utilizzata dai veicoli provenienti da Misterbianco e diretti verso Messina. Le lavorazioni saranno eseguite in orario diurno, poiché le attuali temperature notturne, non consentono la posa dello strato bituminoso.