Catania, in auto insieme nonostante divieto di avvicinamento all’ex: arrestati

Scoperti a violare i provvedimenti dell'Autorità giudiziaria per divieto di avvicinamento: arrestata ex coppia.

Durante un controllo delle auto in Piazza Stesicoro a Catania, i Carabinieri hanno sorpreso un 23enne con braccialetto elettronico. Il ragazzo è attualmente sottoposto a divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla ex compagna, e si trovava proprio in compagnia della ragazza, una 20enne. I giovani sono stati immediatamente arrestati e posti a disposizione dell’autorità giudiziaria, che ne ha convalidato l’arresto, ordinando il rinnovo della misura cautelare per l’uomo.

Il divieto di avvicinamento era scaturito da una serie di violenze e maltrattamenti subite dalla ragazza nella casa familiare ad opera del suo ex compagno. Queste avevano portato, a seguito della vicenda giudiziaria, anche al provvedimento di allontanamento dalla casa familiare.

I carabinieri hanno accertato che la giovane si trovava volontariamente con l’ex convivente ed aveva di proposito lasciato a casa il suo dispositivo di allarme di avvicinamento proprio per evitarne l’attivazione quando si fosse avvicinata all’ex convivente e il conseguente intervento delle forze dell’ordine.