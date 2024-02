Anche Catania “s’illumina di meno”: il programma dell’iniziativa

Un programma di sensibilizzazione al rispetto dell'ambiente ricco di iniziative promosse da diversi enti e associazioni.

In un mondo che di anno in anno consuma più risorse di quante se ne possano rigenerare, le iniziative sullo stile di vita sostenibile sono necessarie affinché si formi una forte coscienza sociale sulle tematiche ambientai e sul risparmi delle risorse. Questo è proprio l’obiettivo della campagna “M’illumino di meno”.

Avrà il via nella giornata di domani, venerdì 16 febbraio, la 20esima edizione di “M’illumino di Meno”. Anche quest’anno l’Amministrazione comunale ha aderito alla Campagna nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili ideata da Caterpillar, trasmissione di Rai Radio 2. Lo scopo è quello di diffondere la cultura della sostenibilità ambientale e del risparmio delle risorse.

Catania, “M’illumino di meno”: il programma dell’iniziativa

Il programma, messo a punto dall’Ufficio del Mobility Manager in collaborazione con enti, associazioni e scuole del territorio, prevede diverse attività artistico-culturali e di promozione della mobilità sostenibile che prenderanno avvio con il simbolico spegnimento dell’illuminazione di alcuni siti di particolare valenza storico-artistica: a partire dalle ore 18.30 e fino alle ore 20.30, in concomitanza con la messa in onda della trasmissione radiofonica “Caterpillar”, verranno spente le luci dei candelabri e delle facciate degli edifici istituzionali di piazza Duomo e piazza Università.

Inoltre, dalle 17 alle 19, da piazza Duomo, si svolgerà la passeggiata culturale guidata, lungo un percorso di circa 2 chilometri e mezzo tra vie e vicoli del centro storico, a cura dell’associazione SiciliAntica e in collaborazione con EtnaViva e Cai sez. Catania.

Infine, è in programma il tour ciclistico LicantroBike, attività a cura di Fiab Catania – Montainbike Sicilia Asd, con raduno dei partecipanti in piazza Trento alle ore 18.30, in partenza alle ore 18.45 e arrivo in piazza Duomo alle ore 20.30 circa, in coincidenza con la riaccensione delle luci.

Per sensibilizzare sulle buone pratiche di mobilità sostenibile, l’Amts metterà a disposizione gratuitamente la linea Librino Express per favorire gli spostamenti, in maniera sostenibile, verso i luoghi della manifestazione.

Anche l’Università di Catania parteciperà allo svolgimento della campagna con proprie iniziative per la promozione del rispetto ambientale. Di seguito l’itinerario in programma.