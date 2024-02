Paura a Catania, ordigno esplode dentro un distributore di tabacchi

Due bombe posizionate, ma solo una si è deflagrata causando enormi danni: l'altra resa innocua dagli artificieri.

La notte scorsa, gli agenti delle volanti sono accorsi in via Vincenzo Giuffrida a Catania, dopo la segnalazione di un’esplosione. Una volta arrivata, la Polizia ha constatato che la deflagrazione fosse dovuta ad un ordigno artigianale collocato all’interno di uno dei due distributori automatici di una rivendita tabacchi.

Esaminando i distributori, gli agenti hanno inoltre accertato che, all’interno della feritoia di uno dei due distributori colpiti, vi fosse anche un altro ordigno artigianale, del tipo bomba carta, rimasto inesploso. Hanno pertanto richiesto l’intervento dell’unità specializzata degli artificieri della Polizia di Stato. Nel frattempo hanno messo in sicurezza l’area, evacuando la zona e chiudendo al transito le vie di accesso sia pedonale che veicolare. Sul posto è intervenuta altresì una squadra dei Vigili del Fuoco.

Dopo aver preparato le strumentazioni necessarie, gli artificieri hanno eseguito il loro intervento. In particolare, un’unità munita di tuta anti-esplosione ha bloccato l’apertura a molla della feritoia e ha provveduto alla rimozione in sicurezza dell’ordigno, trasportandolo in luogo idoneo per le successive analisi radiografiche che ha rilevato la presenza di materiale esplodente all’interno. Messa in sicurezza l’area, è intervenuta la Polizia Scientifica per il sopralluogo di rito.

Previa autorizzazione del Pubblico Ministero di turno, l’ordigno è stato trasportato in sicurezza in una cava, dove, successivamente, gli artificieri hanno provveduto alla sua distruzione. Sono in corso le indagini, volte a determinare se si sia trattato di un atto intimidatorio o di un tentativo di furto e ad individuarne gli autori.