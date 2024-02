Catania, nuova pavimentazione in piazza Duomo: via ai lavori

Catania, via ai lavori per la pavimentazione di piazza Duomo: la fine dell'intervento è prevista per l'inizio dell'estate.

Proseguono i lavori di riqualificazione di alcune aree del centro storico di Catania. Infatti, in città hanno avuto il via altri lavori per migliorare la condizione di Catania. In particolare, è stata avviata la procedura di pavimentazione di Piazza Duomo, lavori che seguono quelli effettuati sulla fontana dell’Elefante.

L’intervento ha avuto inizio oggi, con la riqualificazione della base calpestabile della fontana, simbolo della città e meta obbligata per i turisti. Secondo quanto comunicato dal Comune di Catania, l’area attorno all’elefante etneo presenta una pavimentazione sconnessa, con lastre rotte e non riutilizzabili. Al contrario, il resto della piazza, pavimentato in pietra lavica, è in buono stato e per quest’area non è previsto alcun intervento.

Le dichiarazioni del sindaco Trantino

“La riqualificazione della piazza Duomo – ha spiegato il sindaco Trantino – rientra nel piano di azione ad ampio raggio che l’Amministrazione Comunale sta compiendo per valorizzare i monumenti e le zone a maggiore vocazione turistica, in modo da rendere sempre più attrattiva la città.

Voglio ricordare, che sono in corso i lavori per la riqualificazione del monumento a Bellini in piazza Stesicoro e che durante le festività natalizie sono stati illuminati altri quattro importanti siti di grande significato storico-monumentale. Un’attività di continua rigenerazione della città – ha proseguito il sindaco della città – che contiamo di portare avanti anche nei prossimi mesi anche per via di un incremento turistico che per fortuna prosegue e anzi è progressivo e che consente di incassare somme aggiuntive con la tassa di soggiorno che spenderemo per migliorare ancora di più la funzionalità della città e la qualità dell’offerta turistica”.

La sistemazione della pavimentazione in prossimità della fontana dell’Elefante in Piazza Duomo è il risultato della delibera con variazione di bilancio che risale allo scorso ottobre. Nel complesso, la spesa totale sarà pari a 220mila euro e l’opera sarà finanziata con i proventi della tassa di soggiorno.

Per risalire agli ultimi lavori di rilievo alla pavimentazione di piazza Duomo, bisogna andare indietro di vent’anni, quando l’intervento riguardò anche la vicina piazza Università. Durante quei lavori, fu realizzata una pavimentazione di marmo grigio di Taormina intorno alla statua dell’Elefante. Tuttavia, la tipologia di marmo utilizzato ha una sezione piuttosto sottile che non ha retto al peso di mezzi di trasporto, motivo per il quale si è deciso di intervenire. Secondo le previsioni, i lavori dovrebbero concludersi all’inizio della stagione estiva.