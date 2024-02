Durante l’ultima notte di festeggiamenti del Carnevale di Ravanusa (AG), una ragazzina di 14 anni originaria di Campobello di Licata, è stata vittima di un’aggressione con tre coltellate, di cui una al volto, causando un taglio che ha richiesto 35 punti di sutura.

La giovane è stata colpita anche alla spalla e alla schiena durante una lite scoppiata per difendere un’amica, la stessa che avrebbe poi chiamato i soccorsi. Fortunatamente la giovane non è in pericolo di vita ed è stata dimessa dall’ospedale Barone Lombardo di Canicatti.

Attualmente, i carabinieri stanno conducendo indagini per identificare l’autore o l’autrice dell’aggressione, senza escludere la possibilità che possa essere stata una rissa tra minorenni.