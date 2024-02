Ponte sullo Stretto: approvato aggiornamento al progetto definitivo

Ponte sullo Stretto di Messina, arriva il via libera del CdA: approvato l'aggiornamento al progetto definitivo.

Si torna a parlare del Ponte sullo Stretto di Messina: infatti, la giornata di oggi ha visto svolgersi un’importante riunione riguardo il futuro dell’infrastruttura. Come comunicato da parte del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, questa mattina era in corso una riunione del Consiglio di Amministrazione della società Stretto di Messina.

Secondo quanto riportato dal ministro Salvini durante il question time al Senato, la riunione del CdA prevedeva la valutazione del progetto definitivo del ponte. In particolare, l’esito della valutazione è stato positivo dato che lo stesso ministro Salvini ha reso noto che è stata approvata la relazione di aggiornamento al progetto definitivo.

A trasmettere la notizia è stata anche la stessa società Stretto di Messina, la quale ha diffuso un comunicato al termine della riunione. “L’approvazione della Relazione – viene specificato nel comunicato – è il risultato di un articolato sistema di verifiche posto in essere dalla Stretto di Messina che, oltre alla Direzione Tecnica della Società, ha coinvolto la Parsons Transportation Group in qualità di Project Management Consultant e un Expert Panel quale Organo a supporto per le attività tecnico-specialistiche di Alta Sorveglianza, composto da quattro massimi rappresentanti nelle discipline di aerodinamica-aeroelastica, sismica, geotecnica e ambiente. La Società, come previsto dal citato Decreto-legge, ha inoltre acquisito dal Comitato Scientifico il parere favorevole con raccomandazioni sulla Relazione“.

La documentazione sarà quindi trasmessa al Ministero dei Trasporti, sebbene ancora non siano stati comunicati dati relativi ai costi dell’infrastruttura. Per quanto riguarda i prossimi passaggi, si attende l’approvazione del Cipess, che secondo la società Stretto di Messina arriverà intorno alla metà del 2024. Infine, l’avvio dei lavori è previsto per l’estate del 2024, mentre nel 2032 si prevede l’apertura del Ponte al traffico stradale e ferroviario.