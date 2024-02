Stupro di gruppo a Palermo, via al processo: stabilita la data

Stupro di gruppo a Palermo: stabilita la data di inizio del processo nei confronti di sei tra i sette indagati.

È stata finalmente definita la data del processo per lo stupro di gruppo di Palermo. Infatti, è previsto per aprile il processo a carico dei sei giovani indagati per la violenza di gruppo avvenuta a Palermo lo scorso luglio.

In particolare, la data del processo in abbreviato è prevista per il 19 aprile. Come anticipato, la vicenda risale ai primi giorni del mese di luglio 2023, quando una diciannovenne palermitana è stata vittima di uno stupro di gruppo in un cantiere abbandonato del Foro Italico di Palermo. Gli indagati sono sei giovani, tutti coetanei della vittima. Inoltre, un settimo ragazzo presente durante la violenza sarebbe già sotto processo in abbreviato, in quanto minorenne all’epoca dei fatti.

La data della prima udienza è stata fissata dopo la richiesta di giudizio immediato formulata dalla procura e la scelta del rito alternativo da parte degli imputati. Gli indagati sono Angelo Flores, Cristian Barone, Gabriele Di Trapani, Christian Maronia, Samuele La Grassa ed Elio Arnao.