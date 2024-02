Sicilia, trovato cadavere di un anziano in mare: indagini in corso

Il cadavere di un uomo è stato trovato in mare in Sicilia nel corso della giornata di ieri: si indaga sui fatti.

Nel corso della giornata di ieri è stato trovato un cadavere in mare in Sicilia. In particolare, si tratta del corpo di un anziano di 83 anni, trovato nei pressi della spiaggia dell’Arco del Baglio, a Carini. L’uomo senza vita è stato probabilmente trascinato dalle correnti del mare, quando un passante l’ha notato e ha avvisato i Carabinieri.

Si indaga sui fatti, dei quali non si conosce ancora la dinamica. Infatti, al momento non si esclude alcuna ipotesi. Potrebbe essersi trattato di un gesto volontario o l’anziano potrebbe aver avuto un malore ed essere scivolato in acqua. Per il recupero del corpo, necessario l’intervento di Carabinieri, 118 e Guardia Costiera.