Scontro fatale con un tir in area di sosta: morta guardia giurata

Non ce l'ha fatta la guardia giurata 48enne di Messina rimasta coinvolta in un incidente sulla A18: l'uomo è deceduto ieri.

Non ce l’ha fatta Antonino Loprestini, guardia giurata 48enne che martedì scorso è rimasta coinvolta in un grave incidente stradale sulla A18. L’uomo era diretto a Catania per lavoro a bordo della sua automobile, quando ha tamponato un camion in un’area di sosta. L’incidente è avvenuto poco prima della barriera di Tremestieri, sulla A18.

L’urto ha causato delle pesanti lesioni al 48enne, trasferito immediatamente al policlinico di Messina, dove è deceduto nel pomeriggio di ieri. L’incidente è sotto indagine da parte della polizia stradale.