Genitori portano bimba di 2 anni positiva a cannabis in ospedale: aperte le indagini

Due genitori catanesi hanno portato la propria bambina in ospedale, dove la piccola è risultata positiva alla cannabis.

Una bambina di due anni è stata ricoverata, risultando positiva ai cannabinoidi dopo alcuni accertamenti. La piccola sta bene e si trova presso l’ospedale di Scorrano, in provincia di Lecce, dov’era stata accompagnata dai genitori catanesi per alcuni controlli.

Il personale sanitario, dopo aver scoperto la positività della bimba alla cannabis, ha avvertito i carabinieri che stanno adesso indagando sulla vicenda al fine di scoprire come la piccola abbia assunto la sostanza. Nel frattempo, la procura dei minori di Lecce ha disposto che la bambina non sia dimessa dal reparto di pediatria in attesa della fine delle indagini.