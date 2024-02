Catania, Trantino annuncia ritorno del Lungomare liberato: quando

Annunciato il ritorno del Lungomare liberato dal sindaco di Catania, Enrico Trantino. Ecco da quando.

Con un post su facebook, pubblicato domenica 18 febbraio e vista la grande affluenza di gente, il sindaco di Catania, Enrico Trantino, ha annunciato il ritorno del Lungomare liberato. “Se è così adesso, non voglio pensare cosa sarà da aprile appena chiuderemo il lungomare due domeniche al mese“, queste le parole scritte nel post del primo cittadino del capoluogo etneo che prevede un grande successo e in prospettiva della futura pedonalizzazione permanente, per la quale bisognerà aspettare ancora un po’ ma con l’iter che già ha effettuato un importante step con l’apertura di via Barraco.

In attesa di conferme ufficiali e stando a quanto avvenuto nelle precedenti pedonalizzazioni, il tratto chiuso al traffico dovrebbe iniziare da piazza Europa fino a piazza Mancini Battaglia. Potranno, inoltre, essere previste anche attività all’aria aperta a piedi, in bici o sui monopattini.

Non resta, dunque, che aspettare ulteriori notizie ufficiali dal comune di Catania e attendere, poi, il mese di aprile per fruire, per due domeniche al mese, di questa iniziativa.