Catania, al via lavori per nuova pista ciclabile: date e come sarà [FOTO]

Presto si avvieranno gli ultimi lavori di riqualificazione di via Colombo e via Tempio per la nuova pista ciclabile.

Avranno inizio nei prossimi giorni i lavori per la realizzazione della nuova pista ciclabile di Catania. Il cantiere, in particolare, interesserà il tratto di 4 chilometri tra le due carreggiate a doppio senso di marcia che stanno per essere completamente rinnovate per garantire una maggiore sicurezza ai pedoni, agli automobilisti e ai ciclisti.

Si tratta degli ultimi passi per completare la riqualificazione delle vie Cristoforo Colombo e Domenico Tempio, principali arterie di accesso per la Plaia e l’aeroporto di Catania. Inoltre, i lavori mireranno a garantire una sicurezza aggiuntiva ai ciclisti che percorreranno la pista ciclabile. Infatti, la pista sarà protetta e leggermente rialzata, in modo da assicurare una maggiore sicurezza ai ciclisti che la utilizzeranno.

Inoltre, è previsto un by-pass di collegamento dalla rotatoria del Faro Biscari a quello di viale Kennedy. Il risultato sarà un percorso alberato al posto degli spartitraffico al centro della strada, da realizzare in collaborazione con la Direzione comunale del Verde e delle politiche comunitarie.

Il cantiere prenderà il via da lunedì 19 febbraio e inizierà con la bitumazione del manto stradale da via Tempio in direzione Plaia, causando un restringimento della carreggiata. Ci saranno dei disagi inevitabili, per i quali l’amministrazione si è premurata di suggerire di utilizzare percorsi alternativi per raggiungere l’aeroporto di Fontanarossa.

La durata dell’intervento per il rifacimento del manto stradale e la realizzazione della pista ciclabile dovrebbe aggirarsi intorno ai due mesi. Infine, si prevede anche l’installazione di bande sonore e rallentatori ottici per la sicurezza stradale, oltre alla riorganizzazione degli spazi pedonali con percorsi stabiliti per non vedenti e ipovedenti.