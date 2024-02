Catania, lite durante una partita a calcetto: 32enne spara al cugino

Durante una lite scaturita da una partita a calcetto, un 32enne avrebbe sparato due colpi di pistola contro un cugino.

Un 32enne catanese avrebbe tentato di uccidere un avversario calcistico a seguito di una lite scattata in campo durante “un’amichevole” partita di calcetto. I fatti risalgono al 28 novembre scorso, quando la lite con tanto di spari si è consumata a Catania.

La vittima è stata colpita alla coscia sinistra, a tre centimetri dall’arteria femorale. Il teatro della vicenda è la famigerata via Capo Passero, dove i giovani si sarebbero recati una volta finita la partita. Le indagini sono scattate a seguito della segnalazione dei sanitari dell’ospedale dove è giunta la vittima la sera del tentato omicidio.

Le cause della lite sono dovute alle meccaniche di gioco, ma secondo quanto ricostruito dagli inquirenti sarebbero state aggravate dalla mancata volontà da parte della vittima di pagare le quote di affitto per il campo. Infatti, sarebbe scattata una lite tra la vittima e il cognato del 32enne, in quanto il primo non voleva pagare non riconoscendo la vittoria degli avversari. Il 32enne è attualmente rinchiuso presso il circondariale di piazza Lanza.