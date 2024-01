Freddo e neve a bassa quota in arrivo: le previsioni per la Befana in Sicilia

In Sicilia da questo fine settimana temperature in calo: piogge e nevicate anche a quote collinari.

Se la Befana vien di notte, sabato 6 gennaio lo farà anche il maltempo diffuso in tutta Italia: infatti, sono in arrivo forti raffiche su Sardegna, Sicilia, Puglia, sulle coste tirreniche e sulle Alpi. Ma vediamo cosa aspetta alla nostra Sicilia. Dopo un Natale che per temperatura si avvicinava a un clima pasquale anticipato, si annunciano imminenti risvolti per le condizioni meteorologiche siciliane.

La fine delle vacanze sancita dall’Epifania sarà invece l’inizio di un’ampia saccatura sul Mediterraneo e quindi una bassa pressione foriera di locali rovesci temporaleschi, un vento il rinforzo e un calo termico notevole. Nonostante l’improvviso freddo finalmente la bassa pressione darà inizio ad una fase favorevole all’agognato ritorno delle piogge nel Meridione.

Saranno interessate soprattutto le zone del tirrenico: Agrigento, Trapani, Ragusa, Caltanissetta, Palermo e parte del territorio di Messina. Meno fortunate le città sudorientali dove il fenomeno sarà meno accentuato. Nelle zone peloritane, nel versante orientale dell’Etna, nel Catanese e nel Siracusano infatti le precipitazioni saranno più blande e con pause asciutte.

Madonie, Nebrodi ed Etna, torneranno ad essere innevati: la novella settimana inizierà con un aggiuntivo afflusso di correnti più fredde dal Nord Europa. L’arrivo dei venti Maestrale e Tramontana comporterà un calo di temperature stimabile tra i 7-10 gradi rispetto alle condizioni attuali.