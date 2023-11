Sciopero treni 30 novembre: le corse garantite in Sicilia

Rallentamenti e cancellamenti: l'elenco delle ripercussioni della linea ferroviaria nella giornata dello sciopero ferroviario del 30 novembre.

Lo sciopero dei treni del 30 novembre colpisce anche la Sicilia, giornata complessa per la viabilità ferroviaria soprattutto per i pendolari che si spostano via treno.

Anche la Sicilia, verrà colpita dallo sciopero dei treni nazionale, indetto dalla maggiori organizzazioni sindali, Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Fast Confsal e Orsa Trasporti.

Sciopero treni 30 novembre: le motivazioni

Sciopero indetto per protestare contro le condizioni di sicurezza sul lavoro per gli addetti nell’ambito ferroviario, in seguiro all’incidente occorso ieri a Taranto che ha portato alla morte una conducente treno. Incidente causato dal sistema infrastrutturale, arretrato ed inadeguato per l’utenza e, soprattutto, per i lavoratori.

“Sono anni che denunciamo la pericolosità dei passaggi a livello, chiedendone la soppressione totale – dichiarano i sindacati –. Eppure, nonostante l’agenzia nazionale per la Sicurezza Ferroviaria abbia evidenziato l numeri di incidenti e di vittime determinanti da incidenti analoghi a quello di ieri, i passaggi a livello in Italia sono ancora a migliaia“. L’indignazione di tutti gli addetti del settore ha condotto allo sciopero odierno.

Sciopero Treni 30 novembre: le dichiarazioni di Trenitalia

Tranitalia ha comunicato, attraverso una nota, che “i servizi minimi garantiti del trasporto locale nelle fascie orarie di maggior frequenza potrebbero subire rallentamenti nelle fascie orari di punta“. “I servizi minimi garantiti – prosegue Trenitali nella nota- per legge, nei soli giorni feriali sono individuati per linea, numero di treno e orario effettivo della patenza” si conclude così la comunicazione di Trenitalia.

Gli orari dello sciopero comprendono le maggiori ore di punta per i pendolari siciliani e non. Lo sciopero inizierà alle ore 9 e proseguira fino alle 17, con una durata complessiva di 8 ore, ma gli effetti sulla circolazione potrebbero verificarsi anche prima e continuare anche dopo la fine dello sciopero, a causa di cancellazioni, ritardi e limitazioni.

Sciopero Treni: elenco treni garantiti

Trenitalia ha reso noto, anche, un elenco dei treni garantiti in tutte le regioni a seguito dello sciopero dei treni del 30 novembre, tra le quali la Sicilia. Di seguito l’elenco completo di tutte le corse garantite in Sicilia.