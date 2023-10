Tragedia sfiorata in Sicilia: auto in fiamme in Tangenziale

In Sicilia, un'auto è andata in fiamme mentre era in moto nel corso della mattinata: necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco.

Si è sfiorata la tragedia questa mattina in Sicilia, dove un’auto è andata in fiamme mentre si trovava in moto. In particolare, i fatti si sono svolti intorno alle 5 del mattino nel Messinese. Secondo quanto riportato, un’auto avrebbe preso fuoco mentre stava percorrendo il viadotto Ritiro della tangenziale in direzione Messina.

Fortunatamente sarebbe illeso il conducente, il quale ha avuto la prontezza di scendere dall’auto e allontanarsi non appena ha visto alcune scintille. Infatti, secondo quanto riportato, l’auto avrebbe preso fuoco improvvisamente e se il conducente non se ne fosse accorto subito, l’epilogo della vicenda sarebbe stato diverso. Sul posto sono intervenuto i Vigili del Fuoco di Messina del distaccamento Nord per sedare l’incendio. Inoltre, presenti anche gli operatori del CAS, Consorzio Autostrade Siciliane e la Polizia Stradale.