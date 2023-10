Sicilia, approvato disegno legge per psicologo di base: “Accrescerà benessere collettivo”

"L'approvazione segna l’inizio di un lungo lavoro di studio e di progettazione", ha detto la presidentedda dell'Ordine degli Psicologi.

Il disegno di legge per lo psicologo di base è stato approvato all’unanimità dall’Ars; l’Ordine degli psicologi della Sicilia esulta: “Siamo lieti – dichiara la presidentessa regionale Gaetana D’Agostino – di avere dato il nostro contributo per raggiungere un testo organico che tenesse conto di alcuni aspetti tecnici e siamo molto soddisfatti del risultato che diventa un riconoscimento importante per la nostra categoria“.

Grazie a questa nuova legge viene introdotto anche in Sicilia il servizio di psicologia delle cure primarie. “L’approvazione segna l’inizio di un lungo lavoro di studio e di progettazione che deve sempre più mettere al centro dell’agenda politica la salute mentale e la cultura della prevenzione con l’obiettivo di accrescere il benessere dell’individuo e dunque della collettività“, ha continuato D’Agostino.

Come ha spiegato la presidentessa, il sistema sanitario regionale non riesce ad oggi a prendere in carico tutte le richieste provenienti dal territorio: questo costringe molti cittadini a rivolgersi a privati, con l’onere di sostenerne i costi. “L’istituzione del servizio di psicologia delle cure primarie colmerà questo vuoto assicurando un primo livello di cura accessibile a tutta la cittadinanza e costituendo così un importante filtro per i livelli secondari delle cure. Questo – ha aggiunto ancora – rappresenta un passo significativo nella promozione della salute mentale e nel miglioramento del benessere complessivo della popolazione siciliana“.