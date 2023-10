Catania, beccata gang che seminava panico in discoteca tra minacce e risse

Il gruppo sarebbe stretto congiunto di un membro della famiglia catanese di cosa nostra Santapaola-Ercolano.

I carabinieri del comando provinciale di Catania hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dai Giudici del Tribunale ordinario e per i minorenni di contro sette persone, tra cui un adolescente di 15 anni, in quanto accusate di estorsione, lesioni personali commesse con l’uso di armi, violenza privata e aggravante del metodo mafioso.

Le forze armate hanno infatti indagato sui colpevoli, documentando l’esistenza di un gruppo criminale composto da diversi giovani, tra cui i sette indagati, stretto congiunto di uno dei responsabili del gruppo Nizza, appartenente alla famiglia catanese di cosa nostra Santapaola-Ercolano.

La gang avrebbe agito tra febbraio e maggio 2023, attuando una serie di violenze e minacce nei confronti del titolare e dipendenti della discoteca “Ecs Dogana”, sita al porto di Catania. Secondo i carabinieri, gli indagati avrebbero dato luogo a risse per creare disordini nel locale, minacciando e picchiando barman e buttafuori per estorcere entrate e consumazioni gratuite, intimidendo inoltre i clienti. Numerosi, dunque, gli episodi. Adesso l’ordinanza prevede cinque misure cautelari in carcere, uno agli arresti domiciliari e per il minorenne la custodia in istituto penitenziario.