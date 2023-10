Catania, gira per le vie della città un monopattino con divano annesso [VIDEO]

Il protagonista del video diventato virale sui social è un ragazzo che sfreccia per le vie della città su uno strano mezzo.

Qualche giorno fa, su TikTok è stato pubblicato un video che è diventato in poco tempo virale. Il protagonista è un ragazzo in giro per le vie di Catania (in particolare via Gabriele D’Annunzio e viale Vittorio Veneto) su uno strano mezzo: un monopattino elettrico con annesso un divano.

Il video è stato girato da un motorino tra le risate degli amici ed altri commenti. Le immagini sono arrivate oltre i confini locali, catturando l’attenzione nazionale: sono state così trasmesse durante il programma di Rai2 “Ore 14”.

Gli agenti del commissariato Borgo Ognina hanno adesso individuato il giovane protagonista della bravata svoltasi la sera dell’8 ottobre: a carico dei suoi genitori del giovane, sarà comminata una sanzione di 2 mila euro.