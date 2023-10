Catania, usuraio colto in flagrante: convalidato l’arresto

Un usuraio è stato colto in flagrante dagli agenti catanesi durante un'attività di controllo per la prevenzione dei reati.

Arrestato il 53enne D.G.S., accusato di essere un usuraio: è stato colto in flagrante dagli agenti catanesi durante un’attività di controllo per la prevenzione dei reati; l’uomo, in questa occasione, stava ricevendo denaro da un’altra persona nei pressi di un esercizio commerciale di Catania ed i suoi movimenti sospetti hanno indotto gli agenti a svolgere degli approfondimenti.

Stando alle prime ricostruzioni del fatto, D.G. S. aveva preteso la restituzione di una somma con tassi di interesse superiori alla soglia stabilita dalla legge e la perquisizione presso la sua abitazione ha permesso di rinvenire appunti scritti a mano, con nomi e relative cifre, posti sotto sequestro. Il giudice per le indagini preliminari ha convalidato l’arresto, disponendo la misura cautelare della custodia in carcere. In corso ulteriori verifiche.