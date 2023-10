Piccola serra di marijuana in camera: arrestato 15enne siciliano

Un 15enne siciliano è stato arrestato per detenzione di droga dopo che è stata scoperta una mini serra di marijuana nella sua camera.

Un 15enne siciliano è stato arrestato dopo che è stata scoperta nella sua camera una piccola serra di coltivazione di marijuana. A compiere le indagini sono stati i carabinieri della sezione Operativa della compagnia di Ragusa. L’accusa per il 15enne è di produzione e detenzione ai fini di spaccio di stupefacente e attualmente si trova in un centro di prima accoglienza.

Dalle indagini è risultato che nella stanza nell’abitazione del padre, separato dalla moglie, il 15enne aveva una “growbox” per la coltivazione indoor di piante, completa di impianto temporizzato di illuminazione, riscaldamento e ventilazione, con all’interno quattro piante di marijuana della lunghezza di circa 30 cm. Inoltre, in un armadio sono stati trovati tre barattoli contenenti complessivamente circa 70 g di marijuana. Il tutto è stato sequestrato dai militari dell’Arma.

A dare il via alle indagini è stato un evento avvenuto qualche tempo prima, quando i carabinieri avevano fermato due minorenni usciti dalla casa della madre del ragazzo e trovati in possesso di 9 grammi di marijuana. Nell’appartamento gli investigatori hanno trovato, nascosti sotto una poltrona due panetti di marijuana per complessivi 40 grammi. Le indagini si sono poi estese nell’abitazione del padre dove è stata trovata la piccola ‘serra’.