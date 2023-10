Scuole chiuse in Sicilia per allerta meteo: i Comuni coinvolti

Scuole chiuse in alcuni Comuni siciliani per allerta meteo rossa: ecco l'elenco in aggiornamento delle aree coinvolte.

In Sicilia fa troppo caldo, sebbene sia autunno inoltrato. E per questo motivo si rende necessario tenere le scuole chiuse a ottobre per le alte temperature. Infatti, sia le scorse giornate che quelle a venire fanno registrare temperature notevolmente alte e fuori stagione.

Con le massime ben oltre i 30 gradi, per la giornata di domani è prevista persino un’allerta meteo rossa per rischio incendi nell’Isola. A diramarla è stata la Protezione Civile, che ha previsto per la giornata di domani temperature oltre i 35 gradi e forti venti di scirocco. Infatti, questi due elementi, combinati tra loro, potrebbero dare vita a incendi di alta pericolosità.

Sulla base di tali indicazioni, alcuni sindaci della Regione hanno deciso di chiudere le scuole di ogni ordine e grado per la giornata di domani. In particolare, l’allerta rossa per rischio incendi riguarderà le province di Catania, Messina, Trapani e Palermo. Ed è proprio in quest’ultima provincia che alcuni sindaci hanno deciso di tenere le scuole chiuse per la giornata di domani. Di seguito, l’elenco in aggiornamento dei Comuni siciliani dove le scuole saranno chiuse domani, 20 ottobre 2023:

Cefalù;

Trabia;

Campofelice di Roccella.

In aggiornamento…