Sicilia, incidente nella notte: morta una donna

Incidente mortale nella notte nel ragusano: tre feriti tra cui una bambina, sul posto vigili del fuoco e carabinieri.

Incidente stradale nella notte in provincia di Ragusa, coinvolte una Fiat 500 L ed una Toyota Yaris, sfortunatamente la proprietaria di quest’ultima è deceduta sul colpo, mentre l’altra passeggera è stata trasportata in ospedale, così come le altre due occupanti: coinvolta anche una bambina di 10 anni.

Il sinistro è avvenuto lungo la strada sp 85 che collega Santa Croce Camerina a Scoglitti.

Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e carabinieri, ma le indagini sono ancora in corso per accertare la dinamica dello scontro.