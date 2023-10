QS World University Rankings 2024: quali sono gli atenei migliori e dove si piazza Unict

Quali sono le migliori università al mondo? Quali le migliori in Europa? Di seguito l'analisi della classifica fornita dalla piattaforma QS Top Universities.

La piattaforma QS Top Universities ha pubblicato qualche giorno fa le classifiche delle università migliori in tutto il mondo e di quelle migliori in Europa. Di seguito, dunque, l’analisi dei risultati, con particolare attenzione alle università italiane e siciliane.

QS Top Universities: di cosa si tratta?

La piattaforma mette a disposizione, da 20 anni a questa parte, la QS World University Rankings, ossia la classifica più completa nel suo genere, che mette in luce le migliori istituzioni di tutto il mondo, con l’obiettivo di consentire alle persone motivate in qualsiasi parte del globo di realizzare il proprio potenziale.

Per l’edizione 2024, la metodologia di classifica si è evoluta: questi cambiamenti riflettono i cambiamenti nell’istruzione superiore avvenuti negli ultimi due decenni, come la crescente importanza di alcuni valori. Per questo motivo, dunque, sono stati introdotti tre nuovi indicatori: sostenibilità, occupabilità e collaborazione nella ricerca internazionale. “Questo incremento di informazioni – si legge nel sito – aiuterà gli studenti a identificare le istituzioni che eccellono nelle aree che contano per loro“.

La classifica mondiale

La classifica mondiale prende in considerazione 1.498 università. Tra queste, in cima l’americano Massachussets Institute of Technology, situato a Cambridge e totalizzante 100 punti totali. Poi, l’Università di Cambridge britannica, con 99.2 punti. A seguire, Oxford (98.9).

Il Politecnico di Milano, migliore ateneo italiano, è 123esimo, con 55.2 punti. La Sapienza di Roma è 134esima, con un punteggio di 52.9. Considerando l’alto numero di università analizzate, l’Italia non si trova in basso nella classifica.

La classifica europea

Al primo posto della classifica europea, con un punteggio perfetto, pari dunque a 100/100, si trova l’università inglese di Oxford, seguita dalla svizzera ETH Zurich (99.4) e poi dall’Università di Cambridge (98.7). Fino al sesto posto la classifica è dominata da università britanniche. Per vederne una italiana bisogna scorrere un po’, fino ad arrivare al 47esimo posto, dove si può notare il Politecnico di Milano con 76.1 punti. Al 65esimo, invece, La Sapienza di Roma con un punteggio pari a 72.3.

Per quanto riguarda le università siciliane, Palermo e Catania si trovano entrambe al 328esimo posto, con 24.7 punti. Messina, invece, si classifica 346esima con 22.8 punti. In totale, sono 688 gli atenei presi in considerazione dalla classifica, pubblicata il 20 settembre 2023 e consultabile online.

Dove si posiziona l’Università di Catania?

L’Università degli studi di Catania si posiziona in entrambe le classifiche (sia in quella mondiale che in quella europea), più o meno a metà.

Per quanto riguarda quella che comprende gli atenei di tutto il mondo, infatti, l’ateneo catanese si piazza tra l’851esimo ed il 900esimo posto. Non è stato reso noto il punteggio generale totalizzato, ma il valore più alto che l’Università riporta è quello riguardante l’International research network (30.4).

Nella classifica europea, invece, Catania è 328esima come Palermo. In un’ulteriore classifica, che mette in lista le università dell’Europa meridionale, Catania è 67esima.