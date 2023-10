UNICT – Via a laboratorio teatrale gratuito per studenti: come iscriversi

Unict ha dato il via alle iscrizioni per la terza edizione del laboratorio teatrale gratuito per gli studenti: ecco come iscriversi.

Torna la possibilità di partecipare al laboratorio teatrale dell’Università di Catania. Infatti, Unict ha reso noto di recente che sono state aperte le candidature per partecipare alla terza edizione del laboratorio teatrale “Utopico VAN”. La partecipazione al laboratorio è gratuita per gli studenti.

Si tratta di un progetto organizzato dal CUT, Centro Universitario Teatrale in collaborazione con il collettivo V.A.N. verso altre narrazioni. Utopico VAN è un cantiere teatrale che ha l’obiettivo di allenare gli studenti ad utilizzare l’immaginazione attraverso la ricerca teatrale.

Unict, laboratorio teatrale: il programma

Le attività della terza edizione del laboratorio saranno finalizzate alla riscrittura delle drammaturgie classiche. In particolare, è prevista una suddivisione in due fasi del percorso:

La prima fase prevede l’avvio allo studio della drammaturgia teatrale e all’adattamento contemporaneo delle tragedia e commedia greche.

Nella seconda fase si sceglierà una tragedia o una commedia da riscrivere collettivamente sulla base delle necessità di indagine tematica proposte dal gruppo. Quest’ultima fase si concluderà con una restituzione pubblica.

Requisiti di partecipazione e calendario

Per poter prendere parte al laboratorio è necessaria l’iscrizione ad un qualsiasi corso di studi dell’Università di Catania senza preclusione di età, settore disciplinare, genere o nazionalità. La classe sarà formata da massimo 30 studenti.

Il laboratorio si svolgerà tutti i lunedì dalle 18 alle 21 nella sede del Centro Universitario Teatrale a partire dal 6 novembre 2023. Il calendario potrà subire delle piccole variazioni da concordare con i partecipanti. Il primo incontro, previsto per il 6 novembre, sarà di tipo conoscitivo per introdurre il laboratorio ai partecipanti.

Come candidarsi

Le candidature dovranno pervenire telematicamente entro il 29 ottobre 2023. Per poter presentare la propria candidatura sarà necessario visitare il sito ufficiale dell’Università di Catania e compilare il form di iscrizione online raggiungibile dall’annuncio di apertura del laboratorio teatrale pubblicato il 5 ottobre 2023.