UNICT – Ai Benedettini studiosi a confronto sull’antica ceramica ellenistica

Da lunedì 9 (ore 10) a giovedì 12 ottobre, l’Università di Catania ospiterà la Sesta Conferenza dell’associazione IARPotHP – International Association for Research on Hellenistic Pottery, organizzata localmente dalla Scuola di specializzazione in Beni archeologici e aperta al pubblico.

Il tema della conferenza riguarda le metodologie e le teorie innovative per lo studio della ceramica ellenistica. I lavori si svolgeranno nell’Auditorium del Monastero dei Benedettini fino a mercoledì 11 ottobre; l’indomani, giovedì 12 ottobre, i lavori proseguiranno nell’Auditorium del Museo Archeologico Paolo Orsi di Siracusa. Saranno quindi presentati i più aggiornati approcci interpretativi allo studio dei complessi fenomeni legati alla produzione di manufatti di uso quotidiano utilizzati in epoca ellenistica, andando oltre la mera catalogazione e cercando invece nuove e più chiare risposte sul piano della cultura materiale.

Interverranno in apertura del convegno il rettore dell’Università di Catania Francesco Priolo, la direttrice del Dipartimento di Scienze umanistiche Marina Paino, e il direttore della Scuola di specializzazione in Beni archeologici Daniele Malfitana. Keynote speaker dell’evento sarà la prof.ssa Susan Rotroff (Washington University in St. Louis), esperta archeologa di fama internazionale.