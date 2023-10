Metro shuttle, potenziato servizio navetta tra metro e parcheggio Fce: cosa cambia

Nuovo accordo tra Università, Comune di Catania, Azienda ospedaliera Policlinico-San Marco e Fce: ecco cosa comporterà.

Promosso accordo tra Università, Comune di Catania, Azienda ospedaliera Policlinico-San Marco e Fce: lo scopo è far defluire meglio il traffico in via Santa Sofia, migliorando in questo modo l’accessibilità al Polo Universitario della Cittadella.

La cooperazione si è attivata grazie alla spinta del rettore Francesco Priolo ed integra gli accordi già esistenti (per esempio quello che permette agli studenti regolarmente iscritti all’Università di Catania di sottoscrivere l’abbonamento annuale ai trasporti urbani bus e metro alla tariffa agevolata di 20 euro).

Si potenzia, così, il trasporto di collegamento dalla stazione “Milo” della metropolitana, fino al Parcheggio Santa Sofia di via Zenone. In questo modo, la frequenza degli autobus navetta verrà intensificata, in special modo durante gli orari di punta, con almeno 60 corse giornaliere. La copertura dei costi del servizio sarà a cura dell’Università, del Policlinico-San Marco e della stessa Fce.

La corsa inaugurale è stata già fissata: avverrà lunedì 9 ottobre, alle 8:00 del mattino.