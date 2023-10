UNICT – Anche quest’anno abbonamento agevolato Metro Bus: come attivarlo

Anche quest'anno gli studenti regolarmente iscritti all'Università di Catania potranno usufruire degli abbonamenti Metro Bus ad un prezzo agevolato.

Anche per l’anno accademico 2023/2024, l’Università di Catania ha rinnovato la convenzione con FCE e AMTS per la sottoscrizione annuale dell’abbonamento Metro (FCE) e Bus (AMTS) per tutti gli studenti regolarmente iscritti, alla tariffa agevolata di 20 euro.

Tutti gli studenti possono acquistare online gli abbonamenti annuali fino al 31 ottobre 2023. La richiesta può essere effettuata tramite Portale Studenti contestualmente all’immatricolazione/iscrizione – selezionando il flag sulla voce “Abbonamento agevolato trasporti urbani AMTS/ FCE”.

L’abbonamento può essere sottoscritto anche successivamente all’immatricolazione/iscrizione, ma sempre entro il 31 ottobre 2023, selezionando il menu “Carriera > Domande > Contributo Trasporti”.

Gli abbonamenti hanno validità annuale, dal 1° ottobre 2023 al 30 settembre 2024, e sono fruibili tramite App FCE Catania (disponibile su Google Play e App Store).

Come attivare l’abbonamento

Ecco, di seguito, gli step da seguire dopo aver pagato l’abbonamento dal portale studenti, per poterne usufruire:

Scarica l’app FCE Catania;

Crea il tuo account;

Completa il tuo profilo selezionando la voce “ Studenti Univ. Catania Convenzionati ”;

”; Effettua l’ upload di carta d’identità e fototessera;

Seleziona il titolo “Abbonamento Urbano Annuale Studenti Universitari“.

L’abbonamento sarà attivo entro 7 giorni dall’avvenuto pagamento.

Coloro i quali abbiano già usufruito dell’abbonamento lo scorso anno, risultano già profilati. Pertanto, non dovranno caricare nuovamente la carta d’identità con fototessera ma potranno direttamente selezionare il titolo di viaggio “Abbonamento Urbano Annuale Studenti Universitari“.

L’abbonamento potrà essere attivato anche dagli studenti erasmus, al costo di 15 euro, presso lo sportello della Stazione FCE Catania Borgo (Via Caronda, 352A – 95128 Catania).