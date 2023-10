ERSU – Al via scorrimento per posti letto non assegnati: la procedura da seguire

Al via lo scorrimento della graduatoria dei posti letto per assegnare quelli rimasti liberi. Ecco come manifestare l'interesse.

Con un avviso attraverso i canali ufficiali, l’ente regionale per il diritto allo studio universitario (ERSU), fa sapere che si sta per procedere con lo scorrimento in graduatoria al fine di assegnare i posti letto rimasti liberi.

Gli studenti interessati, pertanto, dovranno manifestare l’interesse a mantenere il beneficio posto letto, utilizzando apposita procedura predisposta all’interno del portale studenti ERSU, sezione “Richieste”, dalle ore 07:00 del 04/10/2023 alle ore 23:59 del 11/10/2023, a pena di decadenza dal beneficio.

Per poter confermare il proprio interesse al posto letto, gli studenti dovranno accedere al “Portale studenti” ERSU e dalla sezione “Richieste” selezionare la voce “Manifestazione di interesse al posto letto” e compilare online la richiesta (i campi obbligatori del form).

Per coloro che non accedono con SPID/CIE, occorre validare la richiesta con codice OTP e attendere SMS con codice per la validazione degli stessi.

Sarà pubblicato con successivo avviso l’elenco degli studenti assegnatari a seguito dello scorrimento.