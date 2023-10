Catania – Messina, è “solo” Coppa Italia ma torna il derby: la storia recente

Stasera, allo stadio "Massimino", il derby Catania - Messina, valevole per il primo turno di Coppa Italia Serie C 2023/2024. Ecco alcuni precedenti recenti del match in questa e altre competizioni.

Una partita che ha rappresentato un grande classico negli anni della serie B e della C ma che, per via dei destini affrontati dai club, ci si è dovuti accontentare solo dello scenario della terza divisione. Ma stasera, alle ore 20:45, torna il derby Catania – Messina, match valevole per il primo turno della Coppa Italia Serie C, un antipasto degli appuntamenti di campionato, con l’andata prevista a Messina, allo stadio “San Filippo-Franco Scoglio”, nel mese di dicembre, e il ritorno ad aprile allo stadio “Massimino”.

Ma quali sono i precedenti nella Coppa Italia Serie C? E quando si sono affrontate le 2 squadre per l’ultima volta, in questa e altre competizioni, anche al di fuori della Serie C? Ecco alcune nozioni sulla storia recente di questo match.

Gli anni d’oro della Serie A

C’è stato un tempo, non molto lontano, in cui la Sicilia poteva vantare la presenza di ben 3 squadre nella massima serie. Il campionato di serie A 2006/2007 vedeva, infatti, Catania, Palermo e Messina insieme. L’ultimo derby tra gli etnei e i peloritani lontano dalla serie C è proprio datato 2007. Com’è noto, si trattò di un campionato nefasto per il Catania, un percorso dalla doppia faccia: da un girone d’andata ad alti livelli che ha visto i rossazzzuri occupare anche la quarta posizione che significava zona Champions League, al girone di ritorno che, dopo i tragici fatti del 2 febbraio 2007 in cui perse la vita l’ispettore capo di polizia Filippo Raciti, a seguito degli scontri nel derby Catania Palermo, vide il Catania crollare, giocando le partite in casa in campo neutro e a porte chiuse.

L’ ultimo derby al “Massimino” si giocò nel corso nella quarta giornata del campionato di A 2006/2007, e si concluse con uno spettacolare 2-2. A fare da sfondo, uno stadio “Cibali” tutto esaurito. Andarono a segno Mascara e Spinesi per i rossazzurri e Floccari e Cordova per i giallorossi. Scenario ben diverso, invece, a Messina. Il caso volle che anche quella partita si giocasse a porte chiuse, per via dei problemi di agibilità al “San Filippo”. E, come se non bastasse, la forte pioggia complicò ulteriormente le cose, tenendo lo svolgimento del match in bilico fino all’ultimo. A Messina, finì 1-1, con il gol di Zanchi e il pareggio di Mascara su punizione, in quello che resta l’ultimo derby in serie A tra le 2 squadre.

I derby in B e in C

Come già accennato, il derby tra Catania e Messina ha rappresentato un grande classico, sia in serie B che in serie C. L’ultima volta in B risale al 2003/2004, campionato che vide i peloritani guadagnare la promozione in serie A, insieme a Palermo, segnando l’inizio degli anni d’oro del calcio siciliano della massima serie. Se all’andata i 3 punti andarono ai rossazzurri con vittoria per 1-0, all’epoca allenati da Stefano Colantuno, al ritorno non ci fu storia. Al “Celeste”, ex campo dei giallorossi, il Messina di Mutti rifilò un netto 3-0 al Catania.

In serie C, ultimo precedente a dicembre 2021 a Messina, mentre il ritorno al “Massimino” saltò, per via delle vicende societarie che esclusero i rossazzurri dalla competizione, condannandoli alla Serie D.

Facendo un salto nel passato, in molti, un po’ a malincuore, ricorderanno la finale dei playoff di serie C del 2000/2001. Un 1-1 al “Massimino” e la sconfitta per 1-0 a Messina, fecero, infatti, sfumare il sogno serie B al Catania, rimandato solo all’anno successivo.

I precedenti in Coppa Italia Serie C

In questa competizione, ultimo precedente recente, ma al “San Filippo”, nel 2016/2017, con una vittoria del Messina per 2-0. L’ultimo derby di Coppa Italia al “Massimino” risale, invece, al 10 febbraio del 1999, conclusosi con lo 0-0.

Ecco tutti i precedenti del derby tra Catania e Messina in questo torneo, sia maggiore che di serie C

A Catania:

1960-61: Catania-A.C.R. Messina 1-2

1961-62: Catania-A.C.R. Messina 1-0

1974-75: Catania-A.C.R. Messina 3-0

1977-78: Catania-A.C.R. Messina 0-0

1979-80: Catania-A.C.R. Messina 2-0

1992-93: Catania-A.C.R. Messina 2-1

1998-99: Catania-F.C. Messina Peloro 0-0

A Messina:

1974-75: A.C.R. Messina-Catania 1-1

1977-78: A.C.R. Messina-Catania 1-0

1979-80: A.C.R. Messina-Catania 1-0

1992-93: A.C.R. Messina-Catania 1-3

1998-99: F.C. Messina-Peloro-Catania 0-0/5-3 d.c.r

2016-17: A.C.R. Messina-Catania 2-0

Rossazzurri, dunque, che risultano essere in vantaggio nel confronto diretto con 5 vittorie, mentre sono 4 quelle del Messina, così come 4 sono le volte in cui il match finì in parità.

Catania – Messina, Coppa Italia Serie C: dove vederla

Non arrivano buone notizie per coloro i quali non potranno recarsi allo stadio a vedere il match. Nessuna emittente televisiva, infatti, ha acquisito i diritti per trasmettere le partite della Coppa Italia Serie C. Piove sul bagnato per i tifosi giallorossi, ai quali è stata anche vietata la trasferta nel capoluogo etneo.