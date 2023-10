Catania FC, Chiricò e Di Carmine show: gli highlights dello 0-4 contro la Casertana [VIDEO]

Dimenticata la sconfitta in casa con il Foggia, la squadra di Tabbiani sbanca Caserta con un netto 0-4. Ecco gli highlights del match.

Serviva una reazione convincente dopo la deludente sconfitta contro il Foggia per 0-2 al “Massimino”, e il Catania l’ha avuta di gran lunga, facendo vedere un bel calcio, propositivo e offensivo, in piena concordanza con lo stile di gioco che vuole dare alla squadra mister Tabbiani. Allo stadio “Alberto Pinto”, casa della Casertana, infatti, non c’è stata storia, con i rossazzurri che hanno rifilato un netto 0-4 alla squadra campana.

A trascinare la squadra, ancora una volta Di Carmine e Chiricò, autori di una doppietta a testa, con questo ultimo protagonista di un gol da cineteca, da centrocampo, che ha fatto tornare indietro nel tempo i tifosi rossazzurri al derby contro il Palermo, al Barbera, l’1 marzo 2009, con la famosa rete di Mascara. E, altra coincidenza, il risultato di quel match fu il medesimo di quello di ieri a Caserta.

Di Carmine e Chiricò sembrano, dunque, essersi presi sulle spalle la squadra e l’auspicio è quello di continuare su questa via per rilanciare le ambizioni di alta classifica, già a partire dal prossimo match che vedrà i rossazzurri impegnati in casa contro il Latina.

Ecco, di seguito, gli highlights dello 0-4 di ieri allo stadio “Alberto Pinto” di Caserta.