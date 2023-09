Catania FC, è fatta per Zanellato: chi è il nuovo centrocampista rossazzurro

In arrivo un rinforzo per il centrocampo dei rossazzurri. Si tratta del classe '98 Niccolò Zanellato.

Era già nell’aria, e lo confermano anche gli indizi social del calciatore. Il centrocampista Niccolò Zanellato, classe 1998, attualmente svincolato, sarà un nuovo giocatore dei rossazzurri di Tabbiani.

Il calciatore ha, attraverso il suo profilo Instagram, postato diverse stories che ritraggono posti del capoluogo etneo, come lo stadio “Massimino” e l’Etna.

Cresciuto calcisticamente nel Milan, con una convocazione in prima squadra ma senza essere sceso in campo, ha collezionato anche presenze in Serie A con la maglia del Crotone. Il 19 novembre 2019 arriva, invece, il primo gol con la nazionale U21, nella partita di qualificazione, vinta per 6-0 in casa contro l’Armenia.

Manca solo la firma, e il centrocampista si unirà ufficialmente al gruppo guidato da Luca Tabbiani.