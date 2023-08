Festa Sant’Agata agosto 2023: gli eventi in programma

I festeggiamenti estivi di Sant'Agata si avvicinano: ecco quali sono gli eventi in programma e il piano di sicurezza per agosto 2023.

Anche quest’anno Sant’Agata porterà aria di festa a Catania. le celebrazioni molto attese dai cittadini hanno già avuto inizio, ma nel programma di agosto 2023, sono ancora tanti gli eventi da non perdere. Il tutto ovviamente sarà coordinato da un piano di sicurezza deciso dal Comune, dalla prefettura e dal Comitato.

Quest’anno non mancano le novità: le processioni verranno animate con canti, preghiere, invocazioni grazie ad un impianto di amplificazione presente durante tutto il tragitto; verrà installato a Pizza Duomo un maxi schermo per rendere più semplice la partecipazione di tutti i fedeli. Infine, tornerà la venerazione delle reliquie in onore di Sant’Agata, dopo la pausa per il Covid. Ci si potrà dunque avvicinare alle sacre reliquie dal mattino al pomeriggio, nel rispetto delle norme di sicurezza.

Ecco la programmazione degli eventi che riguardano la Santa Patrona di Catania, secondo il programma dell’Arcidiocesi di Catania.

Martedì 15 agosto – solennità dell’Assunzione di Maria al cielo

Cattedrale: Sante Messe alle ore 08,00; 09,30; 11,00 (solenne); 18,00.

Mercoledì 16 agosto

Ore 07,30: Presso la cappella di Sant’Agata esposizione della reliquia del Velo e celebrazione della Santa Messa.

Ore 10,00: Santa Messa.

Ore 17,30: Recita del Rosario animato da parte degli: “Amici del Rosario”.

Ore 18,00: Santa Messa solenne eseguita dal Parroco della Cattedrale.

Ore 19,00: Processione del Velo di Sant’Agata col seguente percorso: piazza Duomo, via Vittorio Emanuele, piazza San Placido, via Porticello, via Dusmet, Porta Uzeda, piazza Duomo.

Dinanzi alla chiesa di San Placido omaggio dell’associazione “Sant’Agata in Cattedrale”. In via Dusmet, dinanzi alla “fontanella di Sant’Agata” sosta di preghiera e riflessioni di Mons. Giuseppe Maieli, Maestro di cappella della Basilica Cattedrale.

Giovedì 17 agosto – Memoria dell’897° anniversario del ritorno in patria delle reliquie di Sant’Agata da Costantinopoli

Orario delle messe in Cattedrale: 07,30; 09,00; 10,00; 11,00; 12,00; 13,00; 15,00; 16,00; 17,00.

Ore 08,00: Apertura del sacello e uscita all’altare maggiore delle reliquie di Sant’Agata. Tutti i fedeli, saranno ammessi alla venerazione delle reliquie di Sant’Agata dalle ore 10,00 alle ore 13,30 e dalle ore 16,00 alle ore 18,00 presso la cappella di S. Agata.

Ore 10,00: Santa Messa presieduta da S. E. R. Mons. Luigi Roberto Cona, Nunzio Apostolico in El Salvador

Ore 18,00: Recita del Rosario animato dagli “Amici del Rosario”.

Ore 19,00: Solenne Messa presieduta da S. E. R. Mons. Arcivescovo, concelebrata dal rev. Capitolo della Cattedrale e della Collegiata e dai presbiteri della Città.

Ore 20,30: Processione con le Reliquie della Santa Patrona col seguente percorso: piazza Duomo, Porta Uzeda, via Dusmet, via Porticello, piazza San Placido, omaggio delle persone diversamente abili, a cura dell’associazione “Come ginestre” e dell’associazione “Sant’Agata in Cattedrale”, via Vitt. Emanuele, piazza Duomo.

Venerdì 18 agosto – Solennità della Dedicazione della Basilica Cattedrale

Ore 10,00: Santa Messa solenne presieduta da S.E.R. Mons. Arcivescovo.

Ore 18,00: Santa Messa.

Gli altri eventi in programma