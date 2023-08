Festa Sant’Agata agosto 2023: le misure di sicurezza previste

I festeggiamenti estivi di Sant'Agata si avvicinano ed è stato già reso pubblico il piano di sicurezza: ecco in cosa consiste.

Si avvicinano sempre di più i festeggiamenti estivi in onore di Sant’Agata, la patrona di Catania. A tal proposito, è già stato inviato alle autorità cittadine e discusso anche in sede di comunicato per garantire l’ordine e la sicurezza pubblica, il piano di sicurezza dell’emergenza e dell’evacuazione della Cattedrale.

Giorno 17 agosto, l’ingresso dei fedeli avverrà nella parte laterale della chiesa, quindi dal cancello di Via Vittorio Emanuele, attraversando la “villetta” e accedendo infine dalla porta principale. Le persone diversamente abili invece entreranno dal cancello di Piazza Duomo, l’uscita dei fedeli avverrà poi dalla porta laterale della cattedrale.

La Cattedrale sarà già aperta dalle ore 6:00 del 17 agosto, alle 8 ci sarà l’apertura del Sacello e seguiranno le varie celebrazioni. Dalle 9:30 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 18:00 sarà possibile venerare le reliquie, mentre di sera avverrà la processione.