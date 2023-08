Festa Sant’Agata agosto 2023: il programma dei festeggiamenti

Sono numerosi gli eventi in programma per i festeggiamenti estivi di Sant'Agata. Ecco che appuntamenti non perdere.

Sant’Agata, patrona di Catania, porta anche quest’estate la città in festa: le celebrazioni, tanto attese dai devoti catanesi, hanno ufficialmente inizio. Recentemente, è stato infatti pubblicato il programma di agosto 2023, mentre il piano di sicurezza, concordato da prefettura, Comune e Comitato, verrà a breve comunicato.

Quest’anno, tra le altre cose, vi è una novità: le processioni saranno animate con preghiere, canti e invocazioni attraverso un impianto di amplificazione per tutto il tragitto. Sarà tra l’altro installato un maxi schermo in piazza Duomo per facilitare la partecipazione di tutti i fedeli. Infine, verrà ripristinata la venerazione da parte dei fedeli delle reliquie della Santa Patrona, dopo essere state messe in pausa a seguito delle restrizioni del periodo Covid. Sarà dunque possibile avvicinarsi alle sacre reliquie della cappella di Sant’Agata al mattino ed al pomeriggio, rispettando sempre le norme di sicurezza e il proprio turno in fila.

Di seguito, la programmazione degli eventi da non perdere per festeggiare la Santa Patrona di Catania, secondo quanto riportato dall’Arcidiocesi di Catania.

Sabato 12 agosto – festa di Sant’Euplio

Ore 07,30 e 10,00: Sante Messe in Cattedrale

Ore 09,00: Traslazione del braccio reliquiario di Sant’Euplio dalla Cattedrale al sito dell’antica chiesa a lui dedicata in piazza della Borsa: preghiera e benedizione con la reliquia del Santo.

Ore 17,30: Recita del Rosario animato dagli “Amici del Rosario”.

Ore 18,00: Santa Messa solenne con la partecipazione dei Diaconi dell’Arcidiocesi, presiede S.E. Mons. Salvatore Pappalardo, Arcivescovo emerito di Siracusa.

Domenica 13 agosto

Ore 17,30: Traslazione del venerato Velo di Sant’Agata presso il Santuario diocesano della Madonna della Sciara di Mompileri in occasione del giubileo mariano concesso per ricordare il primo centenario di erezione canonica del Santuario.

Ore 19,00: Sulla spianata del Santuario Santa Messa presieduta da mons. Barbaro Scionti, parroco della Cattedrale con la partecipazione dei devoti e delle associazioni agatine.

Martedì 15 agosto – solennità dell’Assunzione di Maria al cielo

Basilica Cattedrale: Sante Messe alle ore 08,00; 09,30; 11,00 (solenne); 18,00.

Mercoledì 16 agosto

Ore 07,30: Nella cappella di Sant’Agata esposizione dell’insigne reliquia del Velo e celebrazione della Santa Messa.

Ore 10,00: Santa Messa.

Ore 17,30: Recita del Rosario animato dagli “Amici del Rosario”.

Ore 18,00: Santa Messa solenne presieduta dal Parroco della Cattedrale.

Ore 19,00: Processione col Velo di Sant’Agata col seguente itinerario: piazza Duomo, via Vittorio Emanuele, piazza San Placido, via Porticello, via Dusmet, Porta Uzeda, piazza Duomo. Dinanzi alla monumentale chiesa di San Placido omaggio dell’associazione “Sant’Agata in Cattedrale”. In via Dusmet, dinanzi alla “fontanella di Sant’Agata” sosta di preghiera e riflessioni di Mons. Giuseppe Maieli, Maestro di cappella della Basilica Cattedrale.

Giovedì 17 agosto – Memoria dell’897° anniversario del ritorno in patria delle reliquie di Sant’Agata da Costantinopoli

Sante Messe in Cattedrale alle ore 07,30; 09,00; 10,00; 11,00; 12,00; 13,00; 15,00; 16,00; 17,00.

Ore 08,00: Apertura del sacello e traslazione all’altare maggiore delle reliquie di Sant’Agata. I fedeli saranno ammessi alla venerazione delle reliquie della Santa Patrona dalle ore 10,00 alle ore 13,30 e dalle ore 16,00 alle ore 18,00 presso la cappella di S. Agata.

Ore 10,00: Santa Messa presieduta da S. E. R. Mons. Luigi Roberto Cona, Nunzio Apostolico in El Salvador

Ore 18,00: Recita del Rosario animato dagli “Amici del Rosario”.

Ore 19,00: Solenne Celebrazione Eucaristica presieduta da S. E. R. Mons. Arcivescovo, concelebrata dal rev. Capitolo della Cattedrale e della Collegiata e dai presbiteri della Città.

Ore 20,30: Processione con le Reliquie della Santa Patrona col seguente itinerario: piazza Duomo, Porta Uzeda, via Dusmet, via Porticello, piazza San Placido, omaggio delle persone diversamente abili, a cura dell’associazione “Come ginestre” e dell’associazione “Sant’Agata in Cattedrale”, via Vitt. Emanuele, piazza Duomo.

Venerdì 18 agosto – Solennità della Dedicazione della Basilica Cattedrale

Ore 10,00: Santa Messa solenne presieduta da S.E.R. Mons. Arcivescovo.

Ore 18,00: Santa Messa.

Altri eventi in programma

FESTIVAL ORGANISTICO – III edizione

I concerti del Grand’Organo Jaquot della Cattedrale di Catania

Direttore artistico: M° Salvatore Reitano

Mercoledì 9 agosto, ore 19,15: Allievi della classe di organo del Conservatorio “V. Bellini” di Catania.

Sabato 12 agosto, ore 19,15: M° Elisabeth Zawadke.

Venerdì 18 agosto, ore 19,15: M° Salvatore Reitano (nella solennità della Dedicazione della Cattedrale)

SANT’AGATA E LA SUA CATTEDRALE: visite guidate serali in Cattedrale (con ingresso al Salone Medievale Bonadies, la Cappella dei Reali Aragonesi e la Sacrestia), nella corte del Palazzo Arcivescovile, dove si ergono maestose le absidi normanne, ed alle sottostanti Terme Achilliane. Durante il percorso sarà proiettata una presentazione multimediale sul sacello di Sant’Agata e le Reliquie. A conclusione della visita il M° Organista Salvatore Reitano si esibirà al monumentale Organo Jaquot della Cattedrale.

Venerdì 11 agosto, turni di visita alle ore 19,30, alle ore 21,00 e alle ore 22,30.

(info e prenotazioni 3394859942 – info@cattedralecatania.it)

DONAZIONE DI SANGUE pro–talassemici a cura dell’ADVS –FIDAS CT, in piazza Università: giovedì 17 agosto dalle ore 17,00 alle ore 21,00

MOSTRA D’ARTE ALLA GAM: le opere degli allievi ed ex allievi dell’Accademia di Belle Arti di Catania verranno esposte in una mostra alla galleria d’arte moderna dall’1 al 12 agosto, dalle 9 alle 13, a eccezione della domenica. Le opere, realizzate su manifesti 70×100, insieme a delle T-shirt ispirate a Sant’Agata, verranno vendute in un’asta di beneficienza organizzata dal delegato area etna del Rotary Foundation International Dottor Fulvio Ventura. Il ricavato delle vendite darà devoluto in parte alle ragazze madri di Sant’Agata, in parte al programma Rotary and Polio Now per l’eradicazione della poliomelite nel mondo.

CONCERTI: