Aeroporto Catania: la lista completa dei voli cancellati

Emergenza aeroporto di Catania, continuano i problemi presso l'aeroporto etneo: ecco l'elenco dei voli cancellati pubblicati dallo scalo.

Emergenza aeroporto di Catania: anche oggi, venerdì 28 luglio sono previsti grossi cambiamenti per quanto concerne i voli. La motivazione di questi numerosi disagi riguarda sempre l’incendio che ha bloccato l’aeroporto di Catania il 16 luglio scorso. Stanno proseguendo le indagini per comprendere le dinamiche dell’incendio, che sta provocando grossi danni non solo al turismo della città etnea, bensì di tutta l’Isola.

Per cercare di prevenire i danni, molti voli sono stati dirottati verso gli aeroporti di Palermo, Trapani e Comiso. Tuttavia non è semplice gestire il traffico dei voli sull’Isola, e la Sac nel frattempo ha comunicato l’apertura di un piccolo terminal entro il prossimo martedì, inoltre continua ad essere in vigore il servizio di navetta gratuito, alcuni voli però sono stati cancellati. Di seguito la lista completa di oggi.

Aeroporto Fontanarossa: i voli cancellati

Ecco le tabelle pubblicate dall’aeroporto di Catania dei voli cancellati per la giornata del 28 luglio. Si ricorda che i voli cancellati sono quelli evidenziati in rosso.