Catania, cadavere di una donna tra gli scogli: identificato dalla capitaneria di porto

Identificato il corpo senza vita di una donna, ritrovato ieri a Catania, nella scogliera sottostante la stazione centrale.

Nella giornata di ieri, a Catania è stato rinvenuto un cadavere, nella scogliera sottostante la stazione centrale. i Vigili del fuoco hanno recuperato il corpo di una donna per poi dare il via alle indagini per chiarire le cause del decesso. Sul posto una è giunta una squadra della sede centrale con la sezione navale, il nucleo speleo alpino fluviale provinciale e l’elicottero VF145 del reparto volo di Catania insieme al nucleo sommozzatori.

A seguito delle operazioni svolte dalla capitaneria di porto, il cadavere della donna è stato identificato e corrisponde al nome di Maria Guerriera, 35 anni, madre di 4 figli, scomparsa da 4 giorni, senza spiegazioni. I parenti avevano depositato denuncia presso la compagnia dei carabinieri di piazza Dante.

Non sono ancora state rese note le cause del decesso. A confermare la notizia sono stati gli stessi familiari.