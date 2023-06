Harry Potter: l’intelligenza artificiale lo ha immaginato in Sicilia

Quanto l'intelligenza artificiale può creare cosa mai viste prima? L'esempio lampante ne è il nuovo progetto ispirato ad Harry Potter, ambientato in Sicilia.

Grazie alle modalità digitali messe a disposizione dall’intelligenza artificiale, è possibile creare ogni tipo di prodotto particolare nelle sue caratteristiche. Questo è stato ciò che è accaduto al personaggio di Harry Potter, immaginato in Sicilia, con tutte le caratteristiche tipiche.

Le avventure del maghetto ideato si spostano dalle ambientazioni gotico-anglosassoni alle vie di un’assolata cittadina isolana, il tutto grazie alle magie della generazione digitale. A realizzare questo nuovo video, in cui i personaggi come Harry, Hagrid, Voldemort e la professoressa McGranitt sembrano usciti dal Padrino, è stato DemonFlyingFox, che aveva già realizzato in precedenza altri lavori stravaganti come questo.

La cosa più impressionante di questo esperimento sono le voci e le battute dei vari personaggi, recitate in un italiano perfetto e ben scandito, come: “Sei un mafioso, Harry”, frase di Hagrid che dà il via a questo mondo parallelo in cui l’undicenne scopre non di appartenere al mondo di maghi e streghe, bensì a quello dei clan malavitosi in lotta tra loro. Un video che rappresenta l’ennesimo esempio delle potenzialità espressive degli strumenti generativi messi in campo dall’intelligenza artificiale, ancora tutte da scoprire.