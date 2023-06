Elio e le storie tese in tour da ottobre: 2 date anche in Sicilia

Elio e le storie tese tornano in tour da ottobre 2023: ecco le date siciliane da segnare nel calendario.

Elio e le storie tese tornano nei teatri a partire da ottobre, diretti dal famoso regista Giorgio Gallione, con lo spettacolo “Mi resta un solo dente e cerco di riavvitarlo“.

Tra le date del tour, prodotto da Hukapan e Imarts, due sono siciliane:

8 novembre a Messina – Teatro Vittorio Emanuele;

– Teatro Vittorio Emanuele; 9 novembre a Catania – Teatro Metropolitan.

Parte del ricavato verrà devoluto a CESVI per sostenere “Case del Sorriso”, un programma dedicato a bambini e giovani donne in situazione di emarginazione e disagio, finalizzato alla promozione e realizzazione dei loro diritti fondamentali. Il programma prevede luoghi fisici, le Case del Sorriso, in cui vengono erogati servizi, ma anche progettualità mirate a costruire percorsi di protezione e rendere le persone accolte artefici del proprio futuro. Attualmente CESVI gestisce 5 Case del Sorriso in Italia e 7 nel mondo.

I biglietti saranno disponibili nei prossimi giorni su Ticketone e nei punti vendita abituali: per ulteriori informazioni si rinvia al sito www.internationalmusic.it.