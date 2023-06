Bandiere verdi 2023: l’elenco delle spiagge a misura di bimbo in Sicilia

Annunciate le Bandiere verdi 2023: di seguito l'elenco delle spiagge siciliane a misura di bimbo

Le Bandiere verdi sono una guida per i genitori che cercano spiagge dove poter portare i propri bambini. La scelta dei luoghi, infatti, è stata fatta direttamente dai pediatri, che riportano l’elenco aggiornato delle Bandiere verdi 2023, ossia delle spiagge a misura di bimbo, svelato a Roccella Jonica (Reggio Calabria) dall’ideatore dell’iniziativa Italo Farnetani, professore universitario di Pediatria e presidente dell’International Workshop of Green flags.

Sono 2.903 i medici italiani e stranieri che hanno candidato le mete marine ideali per le famiglie, dopo averle studiate accuratamente. In tutto il mondo ne sono state scelte 154, di cui ben 146 italiane, 5 località dell’Unione Europea e 3 in Africa.

L’International Workshop of Green flags

Farnetani ha poi annunciato che a Roccella Jonica si terrà, l’8 luglio, il sesto International Workshop of Green flags, IX Convegno nazionale sulle Bandiere Verdi e la cerimonia di consegna dei vessilli ai sindaci e agli ambasciatori insigniti.

Durante questo evento verranno assegnate anche le speciali bandiere verdi realizzate per le località che hanno ottenuto più a lungo e ininterrottamente il riconoscimento. Si tratta di 10 luoghi che hanno conseguito ininterrottamente la bandiera verde per 16 anni: Cefalù, Iesolo, Lignano Sabbiadoro, Nicotera, Ostuni, Riccione, Sabaudia, San Benedetto del Tronto, San Teodoro, Viareggio. Altre tredici per 15 anni: Alghero, Formia, Gaeta, Gallipoli, Isola di Capo Rizzuto, Marina di Camerota, Marina di Ragusa, Montalto di Castro, Palinuro, San Vito Lo Capo, Soverato, Sperlonga, Vieste.

L’importanza di viaggiare

“Il consiglio che mi sento di dare ai genitori, in base alla nuova mappa disegnata dalle bandiere verdi 2023, è di viaggiare – afferma Farnetani – e per la vacanza al mare raggiungere, insieme ai figli, mete anche lontane come fanno molte famiglie straniere. Il viaggio per i bambini è utile anche per l’apprendimento e lo sviluppo psicologico, perché vedendo ambienti nuovi, una diversa vita quotidiana, hanno un sicuro vantaggio anche per la capacità di ragionamento e apprendimento. I genitori, conoscendo in anticipo le località adatte ai bambini, sanno dove possono trovare i servizi adatti ai figli e dove poter viaggiare ancora più in sicurezza”.

L’elenco delle località

Di seguito l’elenco siciliano delle Bandiere verdi 2023, in ordine alfabetico e con l’anno di conferimento: