Vacanze in Sicilia, Trenitalia lancia nuova offerta estiva: di cosa si tratta

Vacanze in Sicilia, Trenitalia ha lanciato la Summer Experience: nuove corse e offerte per raggiungere l'Isola maggiore italiana previste per quest'estate.

Anche Trenitalia si prepara all’estate e per questo motivo ha già prodotto una nuova offerta da proporre alla propria utenza. Si tratta di Trenitalia Summer Experience 2023, l’offerta estiva dell’azienda italiana di trasporto ferroviario che prevederà una serie di servizi e promozioni per l’estate in arrivo.

In particolare, l’amministratore delegato di Trenitalia, Luigi Corradi ha presentato questa mattina l’iniziativa a Roma, specificando che avrà inizio a partire dal prossimo 11 giugno e che si tratterà di un’offerta combinata di nuove corse per le mete estive, soluzioni integrate che permetteranno la combinazione di treni, autobus, navi e aerei, oltre che offerte per giovani e famiglie e servizi speciali per chi viaggia con il proprio animale domestico.

Anche la Sicilia è coinvolta in quest’iniziativa: infatti, coloro i quali vorranno viaggiare verso l’Isola potranno farlo approfittando delle offerte e delle corse aggiuntive elencate sul sito di Trenitalia, a partire dagli Intercity Notte e Giorno che permettono di spostarsi dal resto d’Italia verso la Sicilia. Inoltre, saranno previsti collegamenti anche nei festivi per località come Taormina e Cefalù e sarà confermato il Barocco Line, linea che metter in collegamento l’intera Val di Noto. Per tutte le informazioni più dettagliate, si rimanda al sito ufficiale dell’azienda italiana di trasporto ferroviario e alla promozione di Trenitalia Summer Experience.