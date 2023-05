Stasera in TV: in onda “Il traditore” e “Pearl Harbor”

Fine settimana lavorativo di preparazione al weekend, quale idea migliore di un film sul divano per rilassarsi? Ecco i consigli della Redazione di LiveUnict sulla programmazione televisiva di questa sera.

Il traditore [Rai 3, ore 21.20]: Pierfrancesco Favino veste i panni di Tommaso Buscetta, boss della mafia fuggito in Brasile per nascondersi dopo gli omicidi del fratello e dei suoi due figli a Palermo durante la guerra tra famiglie mafiose negli anni ’80. Tuttavia, l’uomo viene arrestato in Brasile ed estradato in Italia e, una volta tornato in Patria, decide di collaborare con la giustizia e con il giudice Giovanni Falcone.

Ricomincio da me [Canale 5, ore 21.20]: Jennifer Lopez è Maya, una 40enne che lavora da oltre quindici anni in un centro commerciale. Nonostante sia molto portata, al momento della possibilità di essere promossa, le viene preferito un uomo senza esperienza ma con tanti titoli di studio. A quel punto Maya decide di dimostrare agli altri e a se stessa l’importanza dell’esperienza anche a confronto con il sapere accademico, ricominciando tutto da capo.

Pearl Harbor [Canale 20 Mediaset, ore 21.00]: Il film racconta la storia romanzata del bombardamento di Pearl Harbor attraverso la vicenda di due giovani piloti che lasciano le fidanzate per partire volontari nell’aviazione americana durante la Seconda Guerra Mondiale.

Wonder [Rai Movie, ore 21.10]: Auggie Pullman ha dieci anni e una passione per la festa di Halloween. Questo perché è l’unico giorno dell’anno in cui si sente normale, perché è affetto dalla nascita da una anomalia cranio-facciale che lo ha portato a subire ventisette interventi e a nascondersi sotto un casco. A causa di questa malformazione, Auggie non è mai andato a scuola ed è stato istruito a casa dalla madre, per evitare il confronto con gli altri. Tuttavia, è giunto il momento di affrontare il mondo e le persone che incontrerà.